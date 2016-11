Balingen Blickle ehrt langjährige Mitarbeiter

Bei der Feierstunde, an der neben den Jubilaren und ihren Partnern die Geschäfts-, Personal- und Abteilungsleiter sowie der Betriebsratsvorsitzende teilnahmen, bedankte sich der geschäftsführende Gesellschafter Reinhold Blickle bei den Jubilaren für deren Treue und Einsatz für das Unternehmen. In seiner Rede ließ Blickle noch einmal die Arbeitsstationen und den Werdegang jedes einzelnen Jubilars Revue passieren. Er unterstrich dabei, dass langjährige Mitarbeiter die Stützen eines Unternehmens seien. Denn ihr Wissen, das in den Jahren ebenso gereift sei wie auch die Verbundenheit zum Unternehmen, trage dazu bei, dass Blickle heute einer der drei führenden Hersteller von Rädern und Rollen weltweit sei.

Auf die Ansprachen von Reinhold Blickle und dem Betriebsratsvorsitzenden Wolfgang Wiest folgte die Überreichung der Ehrenurkunden der IHK und des Landes Baden-Württemberg sowie der Geschenke der Geschäftsleitung. Ein Menü schloss sich an.

Für ihre 40-jährige Betriebszugehörigkeit wurde Edelgard Vogt-Brobeil aus Rosenfeld geehrt. Auf 25 Jahre im Unternehmen können folgende Mitarbeiter zurückblicken: Günter Bergmann aus Gersdorf, Edith Blum aus Rosenfeld, Andreas Boberg aus Balingen, Hartmut Gerstenkorn aus Rosenfeld, Franz-Georg Kern aus Alsbach-Hähnlein, Oswald Kessler aus Rosenfeld, Viktor Kessler aus Rosenfeld, Robert Menning aus Rosenfeld, Olaf Mieles aus Mellensee, Kornelia Renz aus Empfingen-Wiesenstetten und Hubert Rupp aus Rottweil.