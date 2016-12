Balingen Blick in die Tierwelt

Den Umgang mit Pinsel und Farbe brachte sich der 63-Jährige selbst bei, indem er anfangs versuchte, impressionistische Werke zu kopieren. Auf Bitte von Freunden fand 1990 die erste Ausstellung statt. Zum damaligen Zeitpunkt war noch keine Stilrichtung zu erkennen. Die Motive waren Clowns, Landschaften, Hochhäuser und Afrika.

Nach einem Schlaganfall musste Heinrich Rominger vor drei Jahren längere Zeit im Krankenhaus und in Reha verbringen. In dieser Zeit entwickelte sich der Wunsch, vermehrt Tiere zu malen. Die Bilder sollten Geschichten erzählen. Im Laufe der Zeit hat er seinen eigenen Stil gefunden: Eine Vielfalt von Tieren in ihrer eigenen Umgebung. Die Bilder erzählen von Liebe und Zuneigung, aber auch Ablehnung, Streit und Eifersucht. Oft sind dabei Affen das Hauptmotiv. Ihre Mimik, Augen, Gesichtsfalten, Hände, Füße und Haltung haben etwas Vertrautes. Mindestens eben so viel Wert legt Heinrich Rominger auf die Darstellung der Umgebung, des Lebensraums, den die Tiere unbedingt brauchen.