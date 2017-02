Balingen Blick in die Sterne und auf kleinste Details

Um den Tisch von Antonio Schmusch und Moritz Wolf in der Nagolder Stadthalle drängen sich zahlreiche Kinder und Erwachsene. Sie alle schauen wie gebannt auf den Sternenhimmel im aufgestellten Fernseher – und auf die Perseiden in 3D.

"Das gibt es so noch nicht für Meteore", erklären die beiden 16-jährigen Antonio Schmusch (Dotternhausen) – Schüler der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in Balingen – und Moritz Wolf (Geislingen) vom Rosenfelder Progymnasium. Ihre Untersuchungen des Meteorstroms der Perseiden brachte den beiden beim diesjährigen Jugend-forscht-Wettbewerb den Regionalsieg in der Kategorie Geo- und Raumwissenschaften ein. Das wirklich Einzigartige an ihrer Arbeit ist die stereoskopische 3D-Darstellung der Perseiden.

Begonnen haben Schmusch und Wolf ihr umfassendes Projekt für Jugend forscht vor etwa zwei Jahren, damals mit etwas anderem Fokus für den Wettbewerb 2016. Im Sommer 2016 nahmen die Jungforscher an zwei gut 15 Kilometer Luftlinie voneinander entfernten Standorten – einmal in Schachen und einmal in Zainingen – mit lichtempfindlichen Kameras in Echtzeit den Meteorstrom der Perseiden auf. Mehr als 300 Meteore haben sie dabei erfasst. Für sechs von ihnen haben die jungen Forscher die Höhe und Länge der Flugbahn sowie die Fluggeschwindigkeit berechnet. Die Ergebnisse: Die Flughöhe lag bei 80 bis 135 Kilometern, der Länge der Flugbahn bei 21 bis 71 Kilometern und die Geschwindigkeit zwischen 37 und 96 Kilometern pro Sekunde.