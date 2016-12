Balingen Blasmusik und Mundarttheater

Den musikalischen Reigen eröffnete der Spielkreis unter der Leitung von Romy Stingel. Erst vor wenigen Monaten haben die Kinder mit dem Erlernen ihrer Instrumente begonnen und erfreuten doch bereits mit zwei Weihnachtsliedern. Bei der Zugabe "Alle Jahre wieder", stimmten die Besucher ein und sangen mit.

Die Jugendkapelle unter der Leitung von Isabelle Eppler eröffnete mit "The Legend of Tizona" ihren Programmteil. Auf das Weihnachtsfest stimmten die jungen Musiker mit "All I want for Christmas" ein. Bei "Pachelbel’s Christmas" hörte das Publikum Variationen über acht bekannte Weihnachtslieder. Mit "Fröhliche Weihnacht überall", wurde das Publikum zum Mitsingen animiert.

Das Aktivenorchester präsentierte sich unter der Leitung von Roland Rieger an diesem Abend in hervorragender Form. Rieger hat im Frühjahr die Leitung des Orchesters übernommen und lieferte mit dem "Ägyptischen Marsch" von Johann Strauss einen eindrucksvollen Beweis, wie gut Orchester und Dirigent miteinander harmonieren.