Balingen Bläserklassen im Wettstreit

Beim dritten Anlauf der "Star Splitter Fanfare" war Siry mit der Dynamik und der Präzision zufrieden: "Applaus vom Gebirgsmusikkorps, das ist doch toll", lobte er die Nachwuchsmusiker. Danach folgten noch "Skyfall" und "Beauty and the Beast". Die Bundeswehrmusiker bestritten am Abend ein Konzert, bevor die Preise verteilt wurden.

Nach einem Kinderkonzert mit dem Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr ab 9 Uhr findet am heutigen Freitag ab 10 Uhr ein Spiele-Vormittag für die Bläserklassen statt. Der Tag endet mit einem Konzert mit der Gruppe "Jazul".

Im Wettbewerb messen sich am Samstag ab 9.20 Uhr verschiedene Jugendblasorchester. Um 19 Uhr beginnt ein Konzert mit der Big Band der Bundeswehr, an das sich eine Musikerparty mit DJ Franco und Musikern der Bundeswehr in der Messehalle anschließt.

Auch mehrere Big Bands spielen am Samstag um Ehre und Pokale. Fünf Jugendblasorchester treten am Sonntag an, und die Siegerehrung findet gegen 13 Uhr im Rahmen eines Abschlusskonzertes mit dem Gebirgsmusikkorps statt.