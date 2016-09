Balingen Bizerba testet seine Sirenen

Durchgeführt wird die Sirenenprüfung am Montag, 12. September, im Verwaltungsgebäude sowie am Dienstag, 13. September, in den Produktionsbereichen an der Wilhelm-Kraut-Straße in Balingen. Im Rahmen der Prüfung erfolgt auch eine Schallpegelmessung; deshalb ist an beiden Tagen jeweils von 19 bis 22 Uhr ohne Unterbrechung ein Signalton zu hören.