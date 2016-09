Balingen Bizerba: Schon wieder Alarm

Balingen. Das Balinger Unternehmen Bizerba kommt nach der Bombendrohung am Freitag nicht zur Ruhe. Am Sonntagmorgen gab es den nächsten Großeinsatz der Feuerwehr an der Unternehmenszentrale in Balingen – Grund war Kühlmittel, das im EDV-Raum ausgelaufen war.

Dieses führte zu einer Rauchentwicklung in dem Hochsicherheitsbereich an der Wilhelm-Kraut-Straße. Ein Brandmelder schlug Alarm. Die Feuerwehrabteilungen Balingen und Endingen rückten mit rund 40 Mann an, auch das DRK war vor Ort. Verletzt wurde niemand, wie Stadtbrandmeister Joachim Rebholz gegenüber unserer Zeitung sagte. Derzeit ist die Feuerwehr damit beschäftigt, die Räume zu durchlüften. Rebholz sagte weiter, dass es keinen Zusammenhang mit der Bombendrohung gebe.

Am Freitag waren die Bizerba-Werke in Balingen und Meßkirch nach einem anonymen Anruf komplett evakuiert worden, hunderte Mitarbeiter mussten die Betriebsstätten verlassen. Eine weibliche Stimme hatte damit gedroht, dass Bomben hochgehen würden. Erst nach Stunden bangen Wartens und dem Einsatz von Spürhunden hatte es Entwarnung gegeben; Sprengsätze wurden nicht gefunden. Die Ermittlungen zu der Anruferin oder dem Anrufer laufen bei der Kriminalpolizei Rottweil auf Hochtouren.