Balingen Bizerba prüft Sirenenanlage

Balingen. Balingen. Bloß keine Panik: Das Balinger Unternehmen Bizerba prüft zu Beginn der nächsten Woche seine Sirenenanlage. Die Prüfung sei, wie das Unternehmen mitteilt, seit längerer Zeit geplant und stehe in keinem Zusammenhang mit der Bombendrohung, die am Freitag vergangener Woche die Mitarbeiter aufgeschreckt und die Feuerwehr alarmiert hatte.

Durchgeführt wird die Sirenenprüfung am Montag, 12. September, im Verwaltungsgebäude sowie am Dienstag, 13. September, in den Produktionsbereichen an der Wilhelm-Kraut-Straße in Balingen. Im Rahmen der Prüfung erfolgt auch eine Schallpegelmessung; deshalb ist an beiden Tagen jeweils von 19 bis 22 Uhr ohne Unterbrechung ein Signalton zu hören.