Balingen Bizerba hält auch nach Abstieg zum HBW

Bizerba werde den HBW auch in der kommenden Saison 2017/2018 als "Premium-Sponsor" unterstützen. Das Familienunternehmen ist einer der größten Arbeitgeber der Region und zählt seit vielen Jahren zum Kreis der wichtigsten Sponsoren des Handballvereins. Auch die Finanzierungstochter Bizerba Leasing GmbH setzt die Partnerschaft mit dem HBW fort.

"Der Abstieg in der abgelaufenen Saison war bitter, ändert aber nichts an unserem fortgesetzten Engagement für Spitzenhandball in Balingen", sagt Andreas Kraut, Geschäftsführer und Gesellschafter von Bizerba. "Wir glauben an das nachhaltige und solide Konzept des HBW und sind zuversichtlich, dass das Ziel eines schnellen Wiederaufstiegs erreicht werden kann. Hierzu leisten wir als einer der Hauptsponsoren gerne unseren Beitrag."

Bizerba ist seit 1866 in Balingen beheimatet und feierte im vergangenen Jahr sein 150-jähriges Bestehen. Zur Unternehmensgruppe gehört auch die BLG Bizerba Leasing. "Ich freue mich, dass wir unsere Partnerschaft mit den ›Galliern von der Alb‹ fortsetzen. Für die neue Saison wünschen wir dem Team und allen Helfern im Hintergrund viel Erfolg", sagt Angela Kraut, Geschäftsführerin der BLG Bizerba Leasing.