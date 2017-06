Balingen Bis zum Wochenende ist Schwitzen angesagt

Für den Heselwanger Wetterexperten Karl-Heinz Jetter sind die heißen Tage nichts Ungewöhnliches: Temperaturen von 33 oder 34 Grad seien zur Sommersonnenwende, wenn die Sonne am höchsten stehe, normal. Die höchste Temperatur habe er an seiner Wetterstation 1983 gemessen: Im Juli zeigte die Quecksilbersäule 37 Grad an. Und 2003 habe er ein paar Tage lang 36 Grad und mehr gemessen. Ungewöhnlich sei die Trockenheit: Mit Ausnahme des Monats April habe es zu wenig geregnet. "Es fehlt an Grundfeuchte."

Die Zollernälbler seien auf die gefühlt hohen Temperaturen gut vorbereitet, sagt DRK-Bereitschaftsleiter Dietmar Dieter. Der Rettungsdienst sei in diesen Tagen nicht vermehrt zu hitzebedingten Notfällen gerufen worden. Die Zentrale Notaufnahme am Zollernalb-Klinikum in Balingen hatte allerdings vermehrt mit Patienten zu tun, die hitzebedingt gesundheitliche Probleme bekamen. Vor allem ältere Menschen und solche mit Kreislaufproblemen seien gekommen, sagt Elena Sauter vom Sekretariat der Klinik-Geschäftsführung.

Die Polizei sei hitzebedingt nicht verstärkt gefordert gewesen, heißt es auf Nachfrage. Mit einer Ausnahme: Bei Burladingen habe ein Tierhalter seine Schafherde trotz der Hitze ohne Wasser auf der Weide stehen lassen. Als Spaziergänger die Polizei alarmierten, sei eines der Schafe schon verdurstet gewesen.