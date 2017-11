Balingen Bilder sollen ein Lächeln auslösen

Ein Projekt des Vereins hatte das Thema "Markante Bäume"; die Ergebnisse wurden den Besuchern eindrucksvoll präsentiert.

"In Zukunft wollen wir mehr miteinander fotografieren", kündigte Vorsitzende Bettina Nädele an. In ihrer Begrüßungsrede ging sie auf das "Negativ-Image" des Bildbearbeitungsprogramms Fotoshop ein: "Ich finde, es ist nicht wichtig, wie ein Bild entsteht. Wichtig ist, dass das Bild den Betrachter in den Bann zieht und vielleicht ein Lächeln auslösen kann."

Oberbürgermeister Helmut Reitemann verband die Fotoausstellung mit der Herbstzeit: "Da kann man das ganze Jahr Revue passieren lassen. Gerade an einem so grauen Tag wie heute ermöglicht sie, zu träumen." Ortsvorsteher Thomas Meitza dankte Nägele dafür, dass sie das Amt von Ernst Schatz übernommen hatte; das sei nicht selbstverständlich.