Balingen Bilder singen "Loblied auf das Leben"

Die Fotografie des "Goldenen Felsen" in der Mon-Region ist eines der eindrücklichsten, die der Balinger Fotograf Nino Strauch aus dem südostasiatischen Myanmar mitgebracht hat. 15 Motive sind nun als Großformate in der Balinger Galerie Kunstblick zu sehen, die Bilder nehmen den Betrachter mit in ein Land voller Gegensätze, zwischen Glaube und Fanatismus, zwischen Tradition und Moderne, mittendrin in einem gewaltigen gesellschaftlichen und politischen Wandel.

Vor allem aber zeigt Nino Strauch Menschen. Den Mann, der vor einer riesigen Buddhastatue kniet. Mönche, die sich in den Armen liegen. Fischer, die auf einem Bein stehen, mit dem anderen Bein rudern und ihr Boot steuern und dabei anmutig und fast schon elegant ein Netz auswerfen. Eine Frau mit einem Bündel Reis auf dem Kopf, eine andere inmitten einer Müllkippe. Den jungen Mann, der in seiner Punkerwohnung haust. Die Chin-Frau, traditionell mit Gesichtstattoos und langstieliger Pfeife im Mund. Oder die inmitten einer Warteschlange knieende junge Frau, Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya, laut den Vereinten Nationen die derzeit am stärksten verfolgte Minderheit der Welt.

Nino Strauch nähert sich den Menschen in Myanmar, sehr sogar. Er nähert sich in deren Umfeld, zeigt ein vielschichtiges Land und lässt den Betrachter mit den Bildern in den Gesichtern lesen. Dabei, so sagt es Galeristin Heidrun Bucher Schlichtenberger, "bewahrt er stets deren Würde". Strauchs Fotografien, so Bucher-Schlichtenberger mit einem Zitat der US-amerikanischen Fotografin Berenice Abott, singen trotz der mitunter mitschwingingen Beschwerlichkeit "ein Loblied auf das Leben".