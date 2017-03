Balingen "Bilder als Spiegel der Seele"

Balingen-Frommern. "Bilder als Spiegel der Seele" – unter diesem Motto steht die Kunstausstellung mit Werken der Mitglieder der Malwerkstatt des gemeindepsychiatrischen Zentrums in Balingen. Sie wird am Sonntag, 26. März, im Gemeindehaus Fronhof in Frommern eröffnet wird. Beginn der Vernissage ist um 11.30 Uhr.