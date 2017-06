Balingen Betrunkener Mann fährt mit geklautem Auto

Balingen. Auf dem letzten Stück seiner Tour – auf der B 463 bei Weilstetten – schob er laut Angaben der Polizei den gestohlenen Wagen. Dabei fiel er einem Passanten auf, der die Polizei verständigte. Die Streife traf den 33-Jährigen im Auto sitzend an. Der Wagen stand ohne Kennzeichen auf dem linken Fahrstreifen. Der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von mehr als zwei Promille an. Bei der Kontrolle stellte sich außerdem heraus, dass er nicht nur keinen Führerschein hat, sondern dass ihm auch das Fahrzeug nicht gehörte: Er hatte es in der Tübinger Straße in Balingen gestohlen.