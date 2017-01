Balingen Betrüger geben sich als Polizisten aus

Die Methode der Abzocker ist nach Angaben des Polizeipräsidiums Tuttlingen nicht neu. Sie geben vor, beispielsweise Polizeibeamte zu sein, erschleichen das Vertrauen ihrer Gesprächspartner und fragen sie über Bargeld, Wertsachen und andere sensible Dinge aus. Das Perfide an der Sache ist, dass die verwendete Telefonnummer, die beim Opfer auf der Telefonanzeige erscheint, tatsächlich zur angegebenen Behörde gehört. Sie ist jedoch vorgetäuscht. Im Fachjargon spricht man hier vom so genannten Call-ID-Spoofing. Folgen solcher Anrufe können Einbrüche in die betreffenden Objekte sein oder das direkte Abholen der Beute zur angeblich sicheren Verwahrung. Obwohl schon des Öfteren über solche Straftaten berichtet wurde, fallen immer wieder gutgläubige Leute auf die Methode herein.

Die Polizei warnt dringend vor solchen Anrufen. Grundsätzlich gelte, dass Polizeibeamte nie anrufen würden, um nach Bargeld und Schmuck zu fragen. Wertsachen sollte man auch niemals zur angeblich sicheren Verwahrung an Personen, die man nicht kennt, übergeben; ebenso wenig sollte man an unbekannte Anrufer Zahlungen leisten. Übers Telefon sollte man zudem keinesfalls sensible Informationen an unbekannte Anrufer herausgeben.

Und auch der sichtbaren Telefonnummer sollte man nicht immer vertrauen: Auch wenn die angezeigte Nummer tatsächlich die der Polizei oder einer anderen Behörde sein sollte, bedeutet das nicht automatisch, dass der Anrufer auch dort arbeitet. Wer einen solch verdächtigen Anruf erhält, dem rät die Polizei, sich die Nummer zu notieren, das Gespräch abzubrechen und sofort die Polizei zu verständigen.

Weitere Informationen sind bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Balingen, unter der Telefonnummer 07433/264131 sowie im Internet unter www.polizei-beratung.de zu erhalten.