Balingen Betriebe finden Auszubildende

Nachdem die Betriebe im Bezirk der Handwerkskammer in den vergangenen Jahren durchgängig ein Plus bei der Ausbildung junger Menschen melden konnten, hält in diesem Jahr allein der Zollernalbkreis den positiven Trend: Die Kammer verzeichnet 434 Neuverträge (2015 waren es 411; das bedeutet ein Plus von 5,6 Prozent). Insgesamt ist im Kammerbezirk die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge zum 1. Oktober um knapp zwei Prozent zurückgegangen (2016: 2087; 2015: 2129). "Immerhin fällt der Rückgang geringer als im Vormonat aus", sagt Karl-Heinz Goller, Leiter der Ausbildungsabteilung: "Es ist also durchaus möglich, dass in den nächsten Wochen noch Nachzügler ihre Ausbildung beginnen. Erfahrungsgemäß tut sich im Herbst noch einiges."

Die anderen Landkreise im Kammerbezirk im Überblick: Im Kreis Reutlingen ist die Zahl der neuen Ausbildungsverträge um 1,2 Prozent zurückgegangen. Der Landkreis Tübingen verzeichnet ebenfalls einen Rückgang um 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Deutlich schlechter fällt die Bilanz in den Landkreisen Sigmaringen und Freudenstadt aus. In Sigmaringen beträgt der Rückgang 6,3 Prozent. Negativer Spitzenreiter ist Freudenstadt mit einem Rückgang von 10,5 Prozent. Damit ist das Plus vom vergangenen Jahr (18,9 Prozent) zur Hälfte aufgehoben.