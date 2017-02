Balingen Besuchereinbruch: Neues Konzept für Messe?

Aber die "Genuss pur", die in diesem Jahr am 11. und 12. März zum ersten Mal in Radolfzell am Bodensee stattfinden wird, könnte möglicherweise auch für Balingen interessant sein, meint Regina Rieger. Sie wolle mit den Ausstellern – allesamt Direkterzeuger und kleine Anbieter aus der Region – diskutieren, um herauszufinden, ob sie an einer reinen "Genuss pur" in Balingen interessiert wären.

Wenn ja, wäre eine solche Messe im zweiten Halbjahr 2018 in Balingen "praktikabel". Aber, wie sie betont, nicht in der Messehalle, sondern in der Stadthalle: "Da könnten wir die heimelige Atmosphäre nutzen, und wir brauchen auch keine Riesenfläche." Denn die Direkterzeuger und die kleinen Anbieter bräuchten nur wenige Meter Standfläche, "und Platz für eine Showküche hätten wir auch". Ein Teil der Anbieter vom vergangenen Jahr habe ihr gegenüber signalisiert, dass sie gerne wieder nach Balingen kommen würden, sagt Rieger: "Wir haben eine treue Kundschaft." Aber mit drei, vier Anbietern könne man noch keine verbindliche Aussage machen.

Jetzt möchte Regina Rieger mit Oberbürgermeister Helmut Reitemann und Stadthallen-Chef Matthias Klein ein Vorgespräch führen, um herauszufinden, "wo der Weg hinführt". Will heißen, ob eine "Genuss pur" auch in Balingen verankert werden könnte: "Keine 20.000 oder 25.000 Besucher, sondern 3000 bis 5000, die Freude am Thema haben und bereit sind, für gute regionale Produkte von kleinen Anbietern auch etwas mehr auszugeben."