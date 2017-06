Balingen Bestes Halbjahresergebnis seit 1991

Vor allem im längerfristigen Vergleich zeige sich die gute Entwicklung. Während sich der Gesamtarbeitslosenbestand im Juni um 6,5 Prozent verringert hat, bedeuten 220 Langzeitarbeitslose weniger als vor einem Jahr einen Rückgang um 11,6 Prozent.

Die Arbeitslosenquote im Zollernalbkreis beträgt 3,3 Prozent. Im Landkreis Sigmaringen (drei Prozent) war im Vergleich zum Mai der Anstieg schwächer und der Rückgang im Vorjahresvergleich stärker.

Die einzelnen Altersgruppen sind in den beiden Landkreisen unterschiedlich betroffen. Etwa jeder zwölfte Arbeitslose ist jünger als 25 Jahre. Die Arbeitslosigkeit in dieser Altersgruppe ist in den zurückliegenden vier Wochen um rund 20 Personen zurückgegangen, im Vergleich zum Vorjahr bedeuten die gemeldeten 480 Personen einen Rückgang um fast 14 Prozent. Die Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen liegt derzeit bei 2,2 Prozent, bei den unter 20-Jährigen bei 1,1 Prozent. Mehr als ein Drittel aller Arbeitslosen ist mindestens 50 Jahre alt.

In den vergangenen vier Wochen ist die Zahl etwas gestiegen, im Vergleich zum Vorjahr aber gesunken. Derzeit gehören 2190 Arbeitslose der Personengruppe der älteren Arbeitslosen an, 60 beziehungsweise 2,6 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften und Auszubildenden ist ungebrochen. Seit Jahresbeginn sind dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Balingen und der beiden Jobcenter Zollernalbkreis und Sigmaringen bereits 5050 Arbeitsstellen gemeldet worden. Das ist ein Nachfragezuwachs von 9,2 Prozent zum Vorjahr. Der Bestand von 3180 freien Stellen liegt um 15 Prozent über dem Vorjahresniveau. Auch bei den Ausbildungsplätzen gibt es einen Zuwachs. Schon mehr als 2570 Lehrstellen haben die heimischen Betriebe dem Arbeitgeber-Service seit Beginn des Berufsberatungs-Berichtsjahrs im Oktober 2016 gemeldet. Das ist ein Anstieg von 10,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Derzeit sind noch fast 1180 Ausbildungsstellen unbesetzt. Viele davon sind auch bei der Ausbildungsbörse "Deine Chance" in der Balinger Arbeitsagentur noch im Angebot – an diesem Samstag, 1. Juli, von 9.30 Uhr bis 12 Uhr.