Balingen Bestattung von Sternenkindern

Wie Ulrike Erath erläutert, werden die Sternenkinder in der Pathologie in Tübingen aufbewahrt und an einem gemeinsamen Termin – am zweiten Freitag im Oktober – in einer Urne gemeinsam bestattet. Die Eltern hätten auch die Möglichkeit zu einer invivieduellen Bestattung eines Sternenkindes, doch dafür müssten die Kosten selbst übernommen werden. Im Falle einer gemeinsamen Beerdigung werden diese vom Klinikum und der Stadt Balingen übernommen, die auch die Grabstelle überlässt und sie auch hergerichtet hat, sagt Erath weiter.