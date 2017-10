Balingen "Beschränkungen für die Gülle-Ausbringung gibt es nur im Winter"

Fragen dazu gab es zuhauf – unter anderem auf der Internetseite des Schwarzwälder Boten: Darf bei brütender Hitze Gülle ausgebracht werden, auch im Bereich von Wasserschutzzonen? Ja. Muss der Gestank von Tierexkrementen geduldet werden in einer Jahreszeit, in der viele im Garten sitzen und den strahlenden Sonnenschein genießen? Ebenfalls Ja. Beschränkungen für die Gülleausbringung gibt es nur in den Wintermonaten. Außerhalb dieser Zeit ist das Ausbringen auch auf überschwemmtem, wassergesättigten, gefrorenen oder durchgängig höher als fünf Zentimeter mit Schnee bedeckten Boden untersagt. Die Gülleausbringung in den Sommermonaten ist demnach nicht zu vermeiden.

Die Ausbringung von flüssigen Wirtschaftsdüngern (Gülle, Jauche und Gärreste) sei in der Düngeverordnung (DüV) geregelt, teilt das Landratsamt weiter mit. Wirtschaftsdünger sei vorzugsweise zu Beginn der Vegetationszeit auszubringen, da dadurch eine gute Stickstoffausnutzung gewährleistet werde. Laut DüV dürfen nur in der Zeit vom 1. November bis 31. Januar, während der sogenannten Sperrfrist, keine flüssigen Wirtschaftsdünger ausgebracht werden. Eine Ausbringung außerhalb der Sperrfrist dürfe nur dann nicht erfolgen, wenn der Boden überschwemmt, wassergesättigt, gefroren oder durchgängig schneebedeckt sei.

Landwirte seien gesetzlich verpflichtet, eine jährliche Nährstoffbilanz für ihre Betriebe zu erstellen. Diese werde anhand von Bodenproben verifiziert, um zum Beispiel nach erfolgter Gülledüngung fehlende Nährstoffe gezielt zuführen zu können. Eine routinemäßige Beprobung der auszubringenden Gülle erfolge jedoch nicht.