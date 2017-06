Balingen Berufsschulen vor weiteren Fusionen

Was die Nachteile angeht: Während in Albstadt beide Schulen im gleichen Gebäudekomplex befinden, gibt es in Hechingen – ähnlich wie bei der Balinger Philipp-Matthäus-Hahn-Schule (derzeit fast 2500 Schüler) – zwei räumlich getrennte Gebäude. Der Wegfall von zwei Schulleiter- und zwei Stellvertreter-Stellen würde zudem die Aufstiegsperspektiven der Lehrkräfte einschränken. Und die Zusammenlegung von Hauswirtschaftlern und Kaufleuten unter einem Dach würde in der Anfangspphase einen organisatorischen Mehraufwand mit sich bringen.

Bedeutet das jetzt, dass an den Standorten Albstadt und Hechingen jeweils ein Schulleiter und ein Konrektor entlassen werden? Wohl nicht: Die Fusion soll, so die ersten Überlegungen, erst vollzogen werden, wenn am jeweiligen Standort eine Rektorenstelle frei wird. In Hechingen könnte das frühestens zum Ende des Schuljahrs 2018/19 der Fall sein, in Albstadt ein Jahr später.