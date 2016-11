Balingen Berufliche Gymnasien zeigen Flagge

Balingen. In Foren, Workshops und Gesprächen werden die seit 50 Jahren bestehenden beruflichen Gymnasien in Baden-Württemberg ihre 14 verschiedenen Profile vorstellen.

"Manche meinen noch, wir seien eine Art zweiter Bildungsweg", meint Eugen Straubinger, Leiter des beruflichen Gymnasiums Balingen. Dabei führe die Schule in den meisten Fällen auch zur allgemeinen Hochschulreife – und zu beruflichen und technischen Kenntnissen. Als Vorteil werten Straubinger und seine Kollegen die Verzahnung zwischen Berufs- und Schulausbildung sowie die Orientierung an Wirtschaft und Technik.

Gerade in Balingen seien sowohl Schüler als auch Auszubildende im gewerblichen Schulzentrum unter einem Dach, so Ines Mayer, Lehrerin und Pressereferentin an der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule. Hans-Jörg Fink, Leiter der kaufmännischen Walther-Groz-Schule in Albstadt, hebt die offene Tür in beiden Richtungen hervor zwischen den Schulen und den Unternehmen, die Berufsausbildung betreiben. "Die Schüler kommen in die Erwachsenenwelt", sagt Karl-Heinz Rauch, Rektor der Alice-Salomon-Schule in Hechingen. Das beschleunige den Reifeprozess, bestätigt Straubinger.