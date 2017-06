Balingen/Berlin Thomas Bareiß steht in der Kritik

"Ich habe an dem Papier des Berliner Kreises weder mitgewirkt noch mache ich es mir zu eigen", betonte Bareiß am Dienstag auf Anfrage. In ihm wird eine Umkehr bei der Klimapolitik und indirekt der Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen gefordert.

Seit mehr als einem Jahr sei er bei den Sitzungen des Kreises, dessen Mitbegründer er war, nicht mehr dabei gewesen und habe auch zu dessen Politik nichts mehr beigetragen. "Diese steht gelegentlich im Gegensatz zu derjenigen der Kanzlerin. Das ist nicht mein Anliegen", sagt Bareiß, der seit 2005 im Bundestag ist.

Vor allem hinsichtlich des Klimaschutzes habe die CDU "ganz klare Ziele", die er, als Beauftragter für Energiepolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion voll und ganz unterstütze. Bareiß: "Wir haben in diesem Bereich sehr gute Erfolge erzielt, etwa bei der Reduzierung von CO2, und haben wie kaum ein anderes Land in der Welt unsere Energie- und Klimastandards ausgestaltet und angepasst."