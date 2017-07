Balingen Benennung: Mörike, Hirschberg oder Kraut

Die Hirschbergschule erhielte ihren Namen von der Erhebung oberhalb Heselwangens und der Sage vom Hirschgulden. Damit würde Verbindung zur Ortshistorie Balingens geschaffen.

Die Vorschläge liegen kommende Woche dem Verwaltungsausschuss und neun Tage später dem Frommerner Ortschaftsrat zur öffentlichen Beratung vor. Die bindende Entscheidung soll der Balinger Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor den Sommerferien fällen, am Dienstag, 25. Juli. Ab wann der neue Name gilt, ist ebenfalls Ratsentscheidung.