Balingen Beim Überholen Müll entsorgt: Es kracht

Straßberg. Am Freitagabend, 20 Uhr, hat der Beifahrer in einem roten Kleinwagen während eines Überholvorgangs auf der Bundesstraße 463 bei Straßberg eine Tüte aus dem Fenster geworfen und einen Unfall verursacht. Ohne sich weiter darum zu kümmern, fuhr der Fahrer des Kleinwagens weiter in Richtung Winterlingen.