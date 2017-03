Balingen Beim Fest geht’s drunter und drüber

Vorhang auf: Zum mittlerweile 36. Mal hat die Theaterabteilung des Musikvereins Weilstetten am Wochenende zur heiteren Vorführung eingeladen. Die Resonanz war gewaltig, die Aufführung am Samstagabend restlos ausverkauft, und auch am Sonntag war die Veranstaltung sehr gut besucht.