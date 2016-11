Balingen Bei Reichles Abschied fließen Tränen

Nach einer musikalischen Einlage des Kirchenchors las Widmann Zitate von Gemeindemitgliedern über Reichle vor: "Sie lebt Diakonie", "gibt lieber als sie nimmt" und "die Liebe steht für sie über allem" waren nur ein paar der vielen herzlichen Worte, die fielen.

Als Geschenk überreichte Widmann der scheidenden Stadtkirchenpfarrerin einen Adventskranz: "Etwas Praktisches, so wie sie es eben mag."

Kirchengemeinderätin Beate Thumm bedankt sich im Namen der Gemeinde mit einem Gedicht und gesammelten Sternen, die Reichle an ihrem neuen Ort beflügeln sollen. Die Gottesdienstbesucher applaudierten und erhoben sich von ihren Plätzen. Hie und da flossen Tränen.

In den letzten Tagen ist alles schnell gegangen

"Ich bin nah am Wasser gebaut und wollte mich eigentlich zusammenreißen", gestand Reichle sichtlich gerührt zu Beginn ihrer Rede. Sie konnte und wollte sich aber auch all die Jahre nicht immer im Griff haben, wie sie sagte. In den letzten Tagen sei alles schnell gegangen und ihr sei bewusst geworden, was alles über ihren Schreibtisch gegangen war.

"Ich bin nicht allen gerecht geworden", bat sie die Gemeinde um Nachsicht. Ohne Zuarbeit hätte sie vieles nicht geschafft. "Wir haben uns gegenseitig mitgerissen", so Reichle. Für die Zukunft sieht sie viel Gutes und fordert die Gemeinde auf, am Ball zu bleiben: "Bleibt behütet, ich wünsche euch Gottes großen Segen", waren ihre Abschlussworte.