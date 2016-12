Balingen/Empfingen Bei Festnahme in Engstlatt fallen Schüsse

Noch am Morgen danach können es die Augenzeugen nicht fassen. "Ich glaube immer noch nicht, was da mitten in unserer kleinen Gemeinde passiert ist", sagt ein 72-jähriger Mann. "Plötzlich waren da mehrere Polizeiautos. Überall war Blaulicht." Dann sei er aus dem Haus rausgegangen, als plötzlich Schüsse fielen. Sein Sohn habe ihm noch zugerufen. "Pass auf. Vorsicht. Da wird scharf geschossen."

Ein Augenzeuge berichtet: "Pass auf. Vorsicht. Da wird scharf geschossen"

So etwas, sagt der Engstlatter, habe er noch nie erlebt. Und auch seine Nachbarn, die sich ebenfalls auf die Straße getraut haben und das Ganze mitverfolgen, könnten sich an eine solche Begebenheit nicht erinnern. Auf der Straße im Bereich der Gebäude Nr. 10 und 11 habe es nur so von Polizisten gewimmelt. Eine jüngere Polizistin habe ihn sogar gebeten, bei ihm die Toilette benutzen zu dürfen.