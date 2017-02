Balingen Behörden prüfen Tempo 80 auf Bundesstraße

Balingen-Weilstetten (rd). Das hat der Weilstettener Ortsvorsteher Wolfgang Schneider in der Sitzung des Ortschaftsrats am Dienstag mitgeteilt. Demnach prüfe die Straßenverkehrsbehörde zusammen mit der Polizei derzeit, ob im Bereich der Auffahrten auf die Bundesstraße 463 die Geschwindigkeit auf 80 Stundenkilometer begrenzt werden soll. Messungen sollen demnächst Aufschluss über die dort tatsächlich gefahrene Geschwindigkeiten bringen. Seit dem Ausbau der B 463 zwischen den Ausfahrten Frommern und Weilstetten auf drei Fahrbahnen hat die Zahl der Unfälle dort zugenommen. Im vergangenen Jahr kamen zwei Menschen zu Tode. Vor allem auf den zwei Fahrbahnen in Richtung Albstadt drücken Autofahrer gerne aufs Gas.