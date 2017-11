Balingen Beeindruckt von Präsentation

Unter den Jubilaren, durchweg "Vollblutingenieurinnen und Vollblutingenieure", wie Bezirksgruppenleiter Knut Kliem betonte, hatten zwei einen beruflichen Bezug zum Zollernalbkreis: Jens Schiele ist Werkleiter für Dialysatoren bei Baxter in Hechingen, und Dieter Wagner war 35 Jahre als Abteilungsleiter bei Groz Beckert in Albstadt tätig.

In Balingen erhielten die Jubilare einen Einblick in die im vergangenen Jahr eingeweihte Lernfabrik 4.0. Dabei handelt es sich um ein Labor, das in Aufbau und Ausstattung industriellen Automatisierungsanlagen gleicht. Projektleiter Heiko Käppel erläuterte die Verknüpfung von Maschinenbau und Elektrotechnik sowie die Lernkonzepte der Anlage. Ein Rundgang durch die weiteren Labore und Werkstätten der PMHS rundeten den Besuch ab.

Dass die Präsentationen Eindruck machten, wurde in der Schlussrunde noch einmal deutlich. Hier bekannte einer der Jubilare: "Heute ist mir erst klar geworden, welche Kompetenz in den Beruflichen Schulen steckt."