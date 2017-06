Balingen Beeindruckt von der Gemeinschaft

Teilnehmer freuen sich über Sonne pur

In den Gottesdiensten, während der Gebetszeiten und in Gesprächsgruppen wurde nicht nur eine große Gemeinschaft und Solidarität spürbar, sondern auch die Suche nach Antworten auf Lebensfragen, die sonst im Alltag wenig Platz haben. In diesem Jahr kamen die Jugendlichen vor allem aus Schweden, Vietnam, Frankreich und Deutschland, aber auch andere Länder waren mit einzelnen Personen vertreten, so Johanna Buck und Fabian Strittmatter im Rückblick. Während bei der Taiz-Fahrt im vergangenen Jahr eher lange Hosen und Regenjacken angesagt war, konnten man sich nun nicht beklagen: Sonne pur. Organisiert worden war die Fahrt vom katholischen Jugendreferat Balingen unter Mitwirkung von jungen Erwachsenen aus der Tailfinger Seelsorgeeinheit Talgang.