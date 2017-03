Balingen "Beeindruckende Selbstdisziplin"

Bei der Zeugnisausgabe würdigte der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Zollernalb, Markus Schmid, deren Engagement und hielt fest: "Sie haben einen bedeutenden Meilenstein in Ihrem Leben geschafft!." Mit einer Ausbildung sei die wichtigste Voraussetzung für einen guten Start ins Berufsleben erfüllt. Schmid wünschte den jungen Bankern weiterhin viel Erfolg für ihre berufliche Zukunft. Zugleich betonte er, dass die Sparkasse Zollernalb, gerade in Zeiten, in denen die Rahmenbedingungen für regionale Kreditinstitute schwierig seien, weiterhin auf qualifizierte Mitarbeiter setze.

Die Absolventen hätten, so Personalchef Achim Klaiber, während ihrer Ausbildung Durchhaltevermögen bewiesen und dabei eine "beeindruckende Selbstdisziplin" an den Tag gelegt, auf die sie stolz sein dürften.

Von den erfolgreichen Prüflingen haben fünf bereits im September 2016 den Bachelor an der Dualen Hochschule Villingen-Schwenningen erworben. Im Februar 2017 kamen zwölf Bankkaufleute hinzu, deren Leistungen an der Berufsschule mit zwei Preisen und acht Belobigungen honoriert wurden. "Als letzte Aufgabe der zweieinhalbjährigen Ausbildung galt es, die mündliche Prüfung bei der IHK zu bewältigen. Auch hierfür haben wir unseren Nachwuchs bei vielen Trainingstagen optimal vorbereitet", erklärte Ausbildungsleiter Michael Habfast.