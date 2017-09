Balingen Bedenken gegen Archiv an der Eyach

Idee des Archivstandorts "grundsätzlich sinnvoll"

Zu der Idee, das Archiv in die Auen zu verlegen, sagte Werner Jessen (Freie Wähler), dass diese grundsätzlich sinnvoll sei. Dadurch würde zwischen den bestehenden Wohnhäusern und dem geplanten neuen Jugendhaus ein "Puffer" entstehen. Allerdings sei der angedachte Standort in den Eyach-Auen auch höchst problematisch: In den Eyach-Auen sei es praktisch immer feucht, möglicherweise sei der Bau eines Archivs und die Lagerung der historisch wertvollen und empfindlichen Akten dort "ein gravierender Fehler". Ähnlich äußerte sich Georg Seeg (SPD).

Dietmar Foth (FDP) gab außerdem zu bedenken, dass Akten in modernen Archiven üblicherweise unterirdisch in Kellern gelagert werden – für den Fall eines Eyach-Hochwassers müsste am vorgesehenen Standort also sehr gute Vorsorge getroffen werden.

Jessen merkte zudem kritisch an, dass für das neue Jugendhaus wohl mehrere Exemplare des alten Baumbestands gefällt werden müssten – das könne wohl nicht im Sinne einer Gartenschau sein. Erwin Feucht (Grüne) sagte, die schönen alten Bäume müssten unbedingt erhalten bleiben.

Zu der Diskussion um die Verlagerung der Tennisplätze sagte Oberbürgermeister Helmut Reitemann, dass in den nächsten Tagen weitere Gespräche mit der Balinger Tennisgemeinschaft auf der Agenda stünden. Dabei gehe es außer um die Zukunft der Plätze um Perspektiven des Tennissports in der Region insgesamt; deshalb sei bei dem Gespräch auch ein Experte für Sportstätten mit dabei.

Reitemann trat zudem dem Eindruck entgegen, wonach die geplante Aufnahme des Eyach-Auen-Areals in das Sanierungsgebiet bereits eine Vorentscheidung für den Bau des Jugendhauses und des Stadtarchivs an dieser Stelle oder für die Verlagerung der Tennisplätze bedeute. Vielmehr wolle man erst die Möglichkeit schaffen, Zuschüsse zu erhalten, und dann eine Entscheidung über den Bau der beiden Gebäude und des Aktivparks treffen.