Balingen Bauhof ist gerüstet für Winter

"An richtigen Schneetagen herrscht hier Hochbetrieb", erklärt Marc Pfeilmayer, der Leiter des Balinger Bauhofs. Gemeinsam mit drei Einsatzleitern hat er den Plan für den Winterdienst erstellt, auf dem ersichtlich ist, welcher Mitarbeiter wann Bereitschaft auf welcher Strecke hat. Der Fuhrpark des Bauhofs ist für den Winterdienst schon umgerüstet. An die elf großen Fahrzeuge sind die Räumschilder montiert, auch die zwölf Kleinfahrzeuge sind für den Dienst in der kalten Jahreszeit ausgestattet.

Ab November gilt beim Bauhof Winterarbeitszeit. Die Arbeitsstunden sind leicht reduziert, weil es früher dunkel wird. Dennoch müssen die Mitarbeiter flexibel sein. "Je nach Wetterlage muss man sich neu aufstellen", meint Pfeilmayer. Deswegen haben die Bauhofmitarbeiter im Winter den Wetterbericht besonders im Blick.

Wenn ab November das Thermometer unter drei Grad anzeigt, fahren die drei Einsatzleiter ab drei Uhr nachts die Straßen ab. Je nach Wetterlagen entscheiden sie, ob und wo gestreut oder geräumt werden muss. Ab halb vier etwa werden die ersten Einsatzkräfte alarmiert. "Bis der Berufsverkehr gegen sechs Uhr beginnt, müssen die wichtigsten Straßen geräumt und gestreut sein."