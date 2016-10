Balingen Barock und Moderne auf hohem Niveau

Auf den modernen Einstieg folgten drei barocke Werke von Vivaldi und Albinoni.Dabei meisterte Jürgen Schnitzler auf der Hoch-A-Trompete die langen schnellen Läufe. Drei Kompositionsformen zeigten sich im "Concerto in B-Dur für Trompete und Orgel": Während sich Trompete und Orgel die Melodieführung zunächst ergänzend teilen, wird die Orgel dann zum Begleitinstrument, das die langen Phrasen der Trompetenstimme mit einem harmonischen Klangteppich unterlegt, ehe die Melodiemotive auf beide Instrumente verteilt werden, wodurch Trompete und Orgel einen Dialog miteinander zu führen scheinen.

Als Gegensatz zum eleganten Barockcharakter im ersten Konzertteil folgte mit dem "Pièce d’Orgue in D-Dur" von Johann Sebastian Bach eine mit einem Pedalsolo beginnende Komposition, bei der Vera Klaiber erneut die große Klangfülle der Orgel präsentierte.

Mit dem 1939 komponierten "Quiet City" von Aaron Copland folgte ein Stück, das im Original für Trompete, Englischhorn und Streichorchester geschrieben ist. In der Fassung für Trompete und Orgel ersetzte Schnitzler die Englischhorn-Passagen durch die Verwendung unterschiedlicher Dämpfer und zauberte so zusammen mit der abwechslungsreichen Registrierung der Orgel eine beeindruckende Klangfarbenvarianz, die sich in der "Fantasie für Orgel solo" fortsetzte. Als Zugabe spielten Jürgen Schnitzler und Vera Klaiber die "Sinfonies de Fanfares D-Dur" von Mouret, bei dem Jürgen Schnitzler in der Schlusskadenz mit atemberaubender Geschwindigkeit und beeindruckender Tonhöhe nach einem mehr als einstündigen Konzert nochmals seine Virtuosität zeigte.