Balingen Bareiß: "Der Landkreis darf nicht abgehängt werden"

Für die dreispurige B 463 bis zum Eyachviadukt hofft Bareiß auf eine Baureife bis zum Jahr 2020. Warum die ganzen Verzögerungen? Sicher seien in der Vergangenheit Fehler gemacht worden, räumt er ein. Planungskapazitäten seien abgebaut worden. Das habe man jetzt zum Glück erkannt. Landesweit sollen 50 neue Stellen geschaffen werden. Die brauche es: Wenn in der Vergangenheit zwei Planer für eine Straße nötig gewesen seien, so seien es heute acht – bedingt durch die vielen neuen Auflagen etwa in Sachen Natur- und Lärmschutz, "Stichwort Fledermausbrücke Tübingen".

Was die Elektrifizierung der Zollernalb-Bahn angehe, so müsse die bis zur Fertigstellung von Stuttgart 21 abgeschlossen sein, um nicht abgehängt zu werden. Notfalls könnte eine gewisse Zeit mit Hybridzügen überbrückt werden. Dabei gelte es, "nicht in Wahlkampfzeiten alles Mögliche zu versprechen", sondern "möglichst alle mit ins Boot zu holen". Wie gesagt, Geld sei vorhanden: 560 Millionen Euro gebe es zusätzlich vom Bund für Infrastruktur in Baden-Württemberg. Auch das Land habe so viele Einnahmen wie noch nie.

Zur Dateninfrastruktur: Bis 2020 – 2025 werde man 100 Milliarden Euro dafür brauchen, schätzt Bareiß. Wichtig sei es, Funklöcher zu schließen und flächendeckend Glasfaserkabel zu verlegen. LTE werde durch 5G abgelöst, "das ist wichtig auch fürs autonome Fahren". Die Energiewende? "Es ist das größte Strukturprojekt, das Deutschland jemals hatte." Verbrennungsmotoren? Die werde es auch in 30 Jahren noch geben, parallel zu den Elektroautos: "Es wird ein Miteinander sein."