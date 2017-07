Balingen Bang Your Head: Vince Neil erweist sich als Diva

Hammerfall-Anhänger sind rundum begeistert

So verließ auch so mancher Festival-Besucher schon früher als geplant das Festivalgelände, etliche Kommentare auf der Facebook-Seite des Veranstalters sprechen eine deutliche Sprache. Eine Stunde Headliner-Show und die dürftige Performance des Rockstars waren für die enttäuschen Fans untragbar. Auch für Festivalmacher Horst Franz, der sich klar dazu äußerte. Ein Vince-Neil-Anhänger kommentierte das ganze Gezeter dagegen lapidar: "Das ist ein echter Rockstar, was habt ihr denn da erwartet? Ich habe ihn schon viel schlimmer erlebt."

Für keinerlei Uneinigkeit sorgte dagegen die dritte Hauptband des Festivals am Samstag. Hammerfall sorgen wortwörtlich für den Knallerauftritt zum Abschluss. Begleitet von Feuer-Fontänen und zwei ohrenbetäubenden Donnerschlägen rocken die Musiker die große Festivalbühne. Bei Hits wie "Glory To The Brave", aber auch Stücken von ihrem aktuellen Album "Built to Last" brandet Applaus auf, singen tausende Hammerfall-Anhänger begeistert mit. Ein würdiger Abschluss für ein Festival voller Überraschungen, bei dem Altmeister wie Saxon ebenso überzeugen konnten wie Newcomer à la Killcode.

Am Ende waren sich die Fans einig: Zum 20. Bang Your Head auf dem Balinger Messegelände (23. Insgesamt) im kommenden Jahr wollen sie wieder ihren Stars huldigen.

