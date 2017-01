Balingen Bands feiern Jesus Christus

Balingen. "Nine Lashes" ist der Headliner. Mit ihren Liedern wollen die vier US-amerikanischen Rocker aus Alabama ihre Zuhörer einen Schritt näher an Gott bringen. Sie spielen Konzerte in der ganzen Welt und haben auch in Europa eine riesige Fangemeinde. Sie kommen mit ihrem neuen Album "Ascend" und einem neuen, modernen Musikstil.

Ebenfalls aus den USA mit dabei ist "Kingsdown". Die Band überzeugt mit einzigartigem Rock völlig ohne elektronische Effekte, unterschiedlichsten Liedern und einer unvergesslichen Rock ’n’ Roll-Show um Frontmann Dwain Roark Junior.

Aus England reist die Band Twelve24 an. So multikulturell wie die Besetzung – England, USA und Ghana – ist auch ihre Musik. Mit Feel-Good Pop, EDM und Rap überwinden sie Grenzen und bringen Leben und geistliche Frische überall dorthin, wo sie auftreten. Die 2008 gegründete Band kommt mit dem neuen Album "From the Ground Up", das auf positive Kritik stößt.