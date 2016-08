Balingen Balingerin gewinnt Schäferlauf

Für Lisa Link-Wohlfahrt war es die vierte Teilnahme am Traditionslauf in Markgröningen, dessen Ursprung bis ins Jahr 1445 zurückgeht. Nach Platz 2 im Jahr 2014 und dem dritten Platz im Vorjahr gelang der Balingerin, bekleidet in Tracht mit Rock und Bluse, nun der erste Sieg. Teilnehmen am Schäferlauf dürfen Schäferinnen und Schäfer sowie deren Töchter; Lisa Link-Wohlfahrts Mutter Susanne Wohlfahrt betreibt zwischen Balingen und Ostdorf eine Schäferei.

So ein Schäferlauf hat es in sich, nicht nur wegen der brütenden Hitze in diesem Jahr: Die Teilnehmer mussten in Markgröningen 300 Meter barfuß auf einem frisch gemähten Stoppelfeld zurücklegen. Anders als man meinen könnte, sei das aber nicht schmerzhaft – sagt zumindest Lisa Link-Wohlfahrt: "Nur vor dem Start, wenn man steht oder langsam zur Startlinie läuft, piekst es". Sobald man renne, tue es nicht mehr weh. Besonders herausfordernd sei in diesem Jahr gewesen, dass die Stoppeln so trocken und damit rutschig gewesen seien. "Wir mussten alle aufpassen, nicht hinzufallen", so die 16-Jährige. Das galt im übrigen auch für ihren Cousin Nico Wohlfahrt, der im Landkreis Reutlingen lebt, bei den Männern an den Start gegangen war und auf Platz 2 landete.

Nachdem sie am Samstag als Siegerin feststand, nahm sie die Schäferlauf-Krone in Empfang. Auf die Krönung folgten Pflichten: Ein Empfang im Rathaus, ein Tanz mit dem Markgröninger Bürgermeister Rudolf Kürner sowie ein gemeinsames Essen. Anschließend musste Lisa Link-Wohlfahrt die Krone wieder abgeben. Erneut aufsetzen wird sie diese im nächsten Jahr: Die Vorjahressieger wirken beim Markgröninger Schäferlauf traditionell beim Festumzug sowie am Gottesdienst mit.