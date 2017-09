Balingen Balinger Sichelschule ist nun komplett

Balingen. David Artes, Rainer Gruhler, Gerhard Harter, Sina Huwald, Daniel Pfänder, Julia Scharold, Maximilian Schmid und Nadja Zippel werden das pädagogische Team der Schule verstärken. Außerdem nahmen drei FSJ-Kräfte – Alica Brückmann, Chiara Fritz und Maximilian Koch – ihre Arbeit an der Schule auf.

Zudem hat auch für Schüler der Alltag wieder begonnen. So sind Mitte September 63 neue Fünftklässler in einer kleinen Feierstunde begrüßt worden. Dabei wurden sie von der Bläserklasse und dem kleinen Chörle musikalisch auf die Schulzeit eingestimmt. Edith Liebhäuser begrüßte die Kinder mit einer kurzen Ansprache ebenso wie Patricia Sulzer, die im Namen des Elternbeirats und des Schulfördervereins alle neuen Schüler und deren Eltern an der Sichelschule willkommen hieß. Im Anschluss daran wurden im Schulhof unter dem Kommando von Liebhäuser und Ralf Eppler als Vertreter der Stadt viele Luftballons in den Himmel geschickt, die die Wünsche der neuen Fünftklässler mit sich trugen.

Definitiv komplett ist die Schülerschaft seit der Einschulungsfeier der neuen Erstklässler. Nach dem ökumenischen Gottesdienst bereitete der Grundschulchor, der von Daniela Eitelbuß geleitet wird, den Schulneulingen einen schwungvollen musikalischen Empfang. Auch die Zweitklässler unter der Leitung von Friederike Ullrich und Daniel Pfänder zeigten mit einem herzlichen Gedichtvortrag ihren neuen Schulkameraden, was sie hier an der Schule erwartet. Alle 41 Erstklässler lernten ihre Paten, die sie in den nächsten Wochen begleiten werden, kennen. Die Spannung war den Schulneulingen und auch den Eltern ins Gesicht geschrieben, als sie gemeinsam mit ihren Paten und den Klassenlehrerinnen Anja Schäfer und Susanne Scheck zur ersten Unterrichtsstunde aufbrachen. Die Eltern und Familienangehörigen wurden während der ersten Schulstunde vom Schulförderverein und Schülerinnen und Schülern der siebten Klassen in der Mensa bewirtet.