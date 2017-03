Balingen Balinger: her mit Ideen für die Gartenschau

Behandelt werden soll das Thema Daueranlagen, sprich diejenigen baulichen Vorhaben, die im Rahmen des Grünprojekts verwirklicht werden sollen. Ins Auge gefasst haben die Planer bislang beispielsweise den Aktivpark in den Eyach-Auen, die Uferbereiche, die neu gestaltet werden sollen, sowie den Stadtpark, der aufgehübscht werden soll. Diese Projekte sollen am Samstag noch einmal vorgestellt und diskutiert werden; weitere Ideen der Balinger sind laut Stadtverwaltung ausdrücklich erwünscht.

In einem weiteren Workshop, der am Samstag, 25. März, ebenfalls in der Mensa stattfindet, soll dann das Ausstellungskonzept für das Gartenschaujahr 2023 in Balingen besprochen werden. Dazu gehören neben der Festlegung der Flächen, auf denen Blumen erblühen sollen, auch das Veranstaltungs- und Kulturprogramm.

Mit der Ausarbeitung der Rahmenplanung ist das in Gartenschauen erfahrene Büro Planstatt Senner aus Überlingen beauftragt. Erste Ideen und Vorstellungen aus der Feder der Freiraumplaner wurden beim Bürgerspaziergang im Herbst 2015 vorgestellt.