Zu einem kleinen Fußmarsch haben sich am Mittwochmorgen rund 60 Schüler der Sprachheilschule Balingen und der Grundschule Schmiden aufgemacht. Ziel war das Pflegezentrum "Haus am Stettberg", wo sie bereits von zahlreichen Bewohnern erwartet wurden. Nach der Begrüßung durch die Therapieleiterin Anja Beck stimmten die Kinder mehrere Herbst- und Laternenlieder an, die sie zusammen mit Dorothea Asal und Chorleiterin Angelika Bräuer einstudiert hatten. Die Schüler hatten auch Kleinigkeiten gebastelt, die sie zum Abschluss der Aufführung an die Heimbewohner überreichten. Foto: Hauser