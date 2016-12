Diesiges Wetter hat 32 Balinger Albvereinler nicht von ihrer Jahresabschlusswanderung abgehalten. Unter der Führung von Robert Grossmann ging die Tour vom Binsenbohl über den Hirschberg und am Schützenhaus vorbei nach Frommern. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit waren die Wanderer zurück am Ausgangspunkt. Eingekehrt wurde in der "Krone" in Endingen. Foto: Verein