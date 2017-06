Auch wenn die AH-Fußballer der TSG Balingen bei ihrem zweitägigen Ausflug fast schon traditionell Oberstaufen ansteuerten, gab es dennoch wieder einiges Neues zu erleben. Dafür hatte AH-Leiter Harry Flohr mit seiner Programmgestaltung gesorgt. So erklomm die rund 30 Mann starke Gruppe erstmals den steilen Aufstieg zu den Sinswanger Stuben. Ein Muss war anschließend die Alpe Mohr mit ihrem tollen Ausblick. Auch bei der Kneipen-Nacht in Oberstaufen zeigten die AHler keine Konditionsprobleme. Dafür ließen sie es am zweiten Tag langsamer angehen: Zunächst stand ein leichter Spaziergang am Alp-see auf dem Programm. Foto: Hauser