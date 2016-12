26 Schüler aus Eibar im spanischen Baskenland waren in der vergangenen Woche zu Gast in Balingen. Der Schüleraustausch mit dem Gymnasium fand bereits zum neunten Mal statt und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Am Freitag begrüßte Bürgermeister Reinhold Schäfer im Saal des Alten Landratsamts die jungen Spanier. Die Gastschüler haben während ihres Aufenthalts bei den passend zur Adventszeit winterlichen Temperaturen Ausflüge nach Tübingen, Stuttgart und in den Schwarzwald unternommen. Schon im kommenden März werden die Balinger Schüler den Weg zum Gegenbesuch nach Eibar antreten. Foto: Stadtverwaltung