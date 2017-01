Balingen Balingen tanzt ins neue Jahr

Balingen. Während zum vergangenen Jahreswechsel noch Beethovens Neunte erklungen hatte, war es an diesem 31. Dezember 2016 Tanzmusik, die den großen Saal der Balinger Stadthalle erfüllte. Die Bühne gehörte außerdem drei eher ungewöhnlichen Künstlern.

Den Countdown bis Mitternacht läutete Matthias Klein ein, als er die Gäste im Saal begrüßte. Für den Stadthallenchef war es die erste Silvesterparty. Kurz fiel seine Ansprache aus, und er wünschte den Besuchern einen unterhaltsamen wie beschwingten Übergang ins neue Jahr, ehe Günter Fortmeier die Moderation des Abends übernahm.

Fortmeier hat 2016 den Kleinkunstpreis des Landes Baden-Württemberg erhalten und gab in Balingen eine Kostprobe seines Könnens. Seine Spezialitäten: Bauchreden und Schattenspiele. Mit Fingern wie aus Gummi ließ er auf der Leinwand in Schattenrissen die halbe Wilhelma aufleben – vom Schwan, der an jenem Abend aus Trauer Schwarz trug, über einen Flachlandgorilla bis hin zum Trampolin springenden Stallhasen.