Balingen Balingen steht vier Tage ganz im Zeichen der Blasmusik

Am Donnerstag beginnen die Wettbewerbe. Insgesamt 14 Bläserklassen treten in den Räumen der Beruflichen Schulen an. "Mehr geht nicht", sagt Hauptmann Jürgen Albrecht, der wie im vergangenen Jahr federführend für das Bw-Musix ist. Mit dabei: die Bläsercrew aus Gruol. Zum Abschluss treten um 17 Uhr alle Bläserklassen zusammen als Riesenorchester in der volksbankmesse auf; ab 19 Uhr ist Preisverleihung, danach gibt das Luftwaffenmusikkorps Erfurt ein Konzert.

Das Luftwaffenmusikkorps bestreitet am Freitag, 9 Uhr, ein Kinderkonzert für Schulen und Kindergärten in der volksbankmesse. Die Kinder können, wie Albrecht sagt, auf Wunsch auch mit dem Bus abgeholt werden.

Für die Bläserklassen gibt es einen Spiele-Vormittag: Auf einem Parcours können, wie Albrecht erklärt, Sinne und Fertigkeiten geschärft werden, und es gibt Rätselwettbewerbe spielerischer Art. Ab 20 Uhr findet in der Aula der Gewerblichen Schule in der Jakob-Beutter-Straße das Yamaha-Eröffnungskonzert mit dem Profi-Saxofonisten Dieter Kraus und der "Klangwelle" aus Ulm statt.