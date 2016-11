Balingen Balingen lässt nachmessen

Er sei der Ansicht so Reitemann, dass die geringfügigen Grenzwertüberschreitungen auch anders in den Griff bekommen werden könnten: So plant die Stadtverwaltung in Endingen eine neue Linksabbiegespur, um den Verkehr flüssiger und damit abgasärmer zu gestalten. In der Balinger Innenstadt werde, so die Meinung des Oberbürgermeisters, der neue, seit der vergangenen Woche eröffnete Kreisverkehr am Hinteren Kirchplatz einiges dazu beitragen, schädliche Abgase zu reduzieren.

Um die vermutete Wirksamkeit dieser beiden Maßnahmen zu untermauern, will die Stadtverwaltung nun eigene Schadstoffmessungen in Auftrag geben. Diese sollen in den Monaten Januar bis März erfolgen, kündigte Reitemann an. Er sei recht sicher, dass die neuen Messwerte eine "Trendwende" bei der Belastung durch Stickstoffdioxide belegen werden.

Zudem beantragte die Balinger Stadtverwaltung beim RP, den Vollzug der Umweltzone zunächst auszusetzen. Eine Antwort darauf steht noch aus. Vor einer Woche hatte die Tübinger Behörde angekündigt, dass die Umweltzone zum 1. Januar 2017 und damit binnen weniger Wochen in Kraft treten soll. Über diese kurze Frist sind viele empört, weil sie sich nun quasi von heute auf morgen ein neues Auto anschaffen müssen.

Den Einwand, dass Halter älterer Autos einen gewissen Vertrauensschutz genießen sollten, lässt das RP in der Begründung des Luftreinhalteplans nicht gelten: Spätestens seit Mai 2016 sei bekannt gewesen, dass die Umweltzone beabsichtigt sei – damit sei also Zeit genug gewesen, sich einen neuen Wagen zu besorgen.