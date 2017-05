Balingen Balingen bringt Yanar Schwäbisch bei

Balingen. Die Vorfreude bei den Gästen in der Stadthalle war deutlich spürbar. Bereits 20 Minuten vor Beginn der Show musste man den Blick schon zweimal über die Reihen schweifen lassen, um leere Plätze zu finden. Seit vielen Jahren zählt der in Frankfurt am Main geborene Komiker Kaya Yanar zu den erfolgreichsten und beliebtesten Comedians Deutschlands. Während er in seinen bisherigen Programmen hauptsächlich mit Geschichten und Impressionen unterschiedlicher Kulturen überzeugte, dreht sich seine aktuelle Tour um seinen "Heimatplaneten" Deutschland.

Unterstützt von dem im Hintergrund hängenden Reichsadler ­– der jedoch mit dem Kopf des Comedians selbst und einem roten Herzen ausgestattet war –, brachte Yanar das Balinger Publikum ein ums andere Mal zum ausrasten. Zu Beginn der Show betrat zunächst Yanars Alter Ego "Hakan" die Bühne, um das Publikum über einige "Sicherheitsvorschriften" aufzuklären. Der Künstler hatte mit seinem ersten Witz, dass es sich bei der Nebelmaschine eigentlich um zwei kiffende Studenten handle, die Zuschauer von Anfang an in seinen Bann gezogen. So war also alles hergerichtet für den Beginn seines Programms, das aus einer Auswahl von türkischer und deutscher Volks- sowie moderner Technomusik eingeläutet wurde.

Tipp für alle Migranten: "Wander aus – dann wirst du Deutscher!"