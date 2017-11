Balingen Backkurs mit glutenfreien Zutaten

Leider, so hieß es, würden die Betroffenen oft belächelt oder bespottet, wenn man in Gaststätten nach glutenfreiem Essen frage. "Man solle sich nicht so anstellen", hätten die meisten Mitglieder der Gesprächsgruppe schon häufiger gehört. Da in Deutschland etwa ein Betroffener auf 100 Personen komme, hat es sich die Deutsche Zöliakie Gesellschaft (DZG) mit ihren Gesprächsgruppen zur Aufgabe gemacht, auf die unheilbare Krankheit aufmerksam zu machen und die Menschen zu sensibilisieren.